Чрезвычайное положение объявлено во всем Израиле

Министр национальной безопасности Израиля, Итамар Бен-Гвир, объявил введение режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Эту информацию официально огласил издательский дом Haaretz.В связи с этим событием начался призыв к гражданам, желающим стать добровольцами в силы правопорядка страны, для поддержания общественной безопасности.

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Ранее житель Израиля, предпочитавший остаться анонимным, сообщил информационному ресурсу "Лента.ру", что из-за интенсивных обстрелов со стороны исламистского движения ХАМАС в районах приграничных земель страны, каждые 15 минут сирены предупреждают о возможной угрозе.

Другая местная жительница, в беседе с "Лента.ру", подтвердила введение военного положения в стране, говоря: "На данный момент во всей стране действует военное положение. Аэропорт закрыт, и воздушная эвакуация стала невозможной. У нас больше нет возможности покинуть страну, так как она окружена арабскими государствами".

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Утром 7 октября организация ХАМАС выпустила ракеты по территории Израиля, объявив о начале военной операции. Согласно официальным данным пресс-службы Армии обороны Израиля, воздушная тревога была объявлена в центральных и южных районах страны, а также в приграничной зоне с сектором Газа.