Путин и Пашинян обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, и Президент России, Владимир Путин, провели конструктивный телефонный разговор, детали которого были официально опубликованы на официальном сайте армянского правительства.

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В ходе этого важного разговора лидеры обсудили текущую ситуацию, возникшую после вывода армянского населения из Нагорного Карабаха, а также провели детальное обсуждение множества ключевых вопросов, которые стояли перед обеими странами в рамках их двусторонней повестки дня.

Кроме того, во время разговора Премьер-министр Пашинян передал личные поздравления Президенту Путину по случаю его дня рождения, что подчеркивает дружественные отношения между двумя странами.

Стоит отметить, что 19 сентября власти Азербайджана анонсировали проведение "локальных антитеррористических мероприятий" на территории Нагорно-Карабахской республики (НКР), которая не признана мировым сообществом. Основной целью этой операции было устранение военной инфраструктуры в этом регионе и восстановление конституционного строя Азербайджана.

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Следует также отметить важное объявление, сделанное правительством НКР 20 сентября о своей капитуляции после начала антитеррористической операции, проводимой Властью Баку. В результате этого развития событий Армения официально отказалась от всех своих территориальных претензий в отношении Нагорного Карабаха и вовлечения в процесс урегулирования.