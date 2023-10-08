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NataVd
Сторонники исламистского движения ХАМАС разрушили стену на границе Израиля
Сторонники ХАМАС разрушили стену на границе Израиля

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Исламистские сторонники движения ХАМАС начали демонтаж ограды на границе между Израилем и сектором Газа. Фотографии процесса были опубликованы в Telegram-канале "Военный обозреватель".

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На представленных снимках можно разглядеть металлическую стену, обитую колючей проволокой, в которой бульдозер проломил брешь протяженностью несколько метров.

Сегодня, 7 октября, правительство Израиля объявило о начале операции "Железные мечи" в ответ на обширные ракетные обстрелы территории еврейского государства. По данным представителя Армии обороны Израиля, Даниэля Хагари, на Израиль было выпущено более 2200 ракет.

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В Москве выразили беспокойство по поводу усугубления ситуации на Ближнем Востоке. Сенатор Григорий Карасин, в беседе с журналистами из "Ленты.ру", подчеркнул, что если конфликт не будет разрешен в ближайшие сроки, он может быстро перерасти в международное столкновение, а не оставаться исключительно региональной проблемой.

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