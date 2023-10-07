Нетаньяху приказал зачистить населенные пункты на границе и провести мобилизацию

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, выдал распоряжение о неотложной эвакуации приграничных населенных пунктов и активации резервистов, подчеркивая важность готовности к возможным военным действиям. Информация об этом поступила от источника The Times of Israel.

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В ходе своего обращения, Нетаньяху также объявил о том, что Израиль находится в состоянии войны и выразил уверенность в том, что ХАМАС будет нести ответственность за последние агрессивные действия.

Ранее, движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля, получившей название "Наводнение Аль-Акса". Отмечается, что за первые часы операции было выпущено более 5 тысяч ракет и снарядов по позициям и укреплениям противника.

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Сегодня утром, 7 октября, в ответ на интенсивные ракетные атаки, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа и подчеркнула готовность к полномасштабным военным действиям в случае продолжения нападений, особенно на приграничных территориях. Эти меры принимаются в условиях нарастающего напряжения в регионе.