В ХАМАС заявили о захвате в плен свыше 35 израильских военных и поселенцев

В результате военной операции на территории Израиля более чем 35 израильских военных и поселенцев оказались в плену, как объявило боевое крыло палестинского движения ХАМАС, согласно информации, представленной телеканалу Al-Hadath.

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Согласно заявлению, "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" успешно осуществили захват и переправили пленников в сектор Газа. Официальное подтверждение этой информации со стороны израильских властей на данный момент отсутствует.

Это произошло после начала военной операции "Железные мечи", объявленной Армией обороны Израиля в ответ на активность исламистского движения ХАМАС. Члены ХАМАС осуществили инфильтрацию на израильскую территорию через сушу, море и воздух. Отмечается, что Израиль планирует мобилизовать десятки тысяч своих солдат в связи с ухудшением обстановки.

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Утром 7 октября, в ответ на ракетные обстрелы, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа и подчеркнула свою готовность к военному конфликту в случае дальнейших действий боевиков.