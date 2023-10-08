ВСУ использовали ракетно-артиллерийское вооружение, в частности РСЗО "Град", для атаки на поселок

Сегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел поселка Уразово, расположенного в Валуйском городском округе Белгородской области. Этот инцидент привёл к гибели одного человека. Информацию раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который сообщил об этом в своём официальном канале на платформе Telegram.

реклама

По словам главы региона, инцидент произошёл утром того дня, когда ВСУ использовали ракетно-артиллерийское вооружение, в частности РСЗО "Град", для атаки на поселок Уразово. В результате обстрела один мужчина, находившийся на улице в момент нападения, погиб на месте.

Вячеслав Гладков также выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, какая трагедия произошла. Кроме того, обстрел вызвал серьёзные разрушения в российском регионе. Всего пострадало 14 частных домов, а также автомобиль «Газель». Один из социальных объектов был повреждён, и в результате атаки потерпела ущерб хозпостройка, а также складское помещение. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, чтобы оказать помощь и ликвидировать последствия произошедшего.

Кроме того, следует отметить, что в субботу, 7 октября, в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) была активирована для сбития трёх украинских ракет «Точка-У».

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот инцидент произошёл в контексте уровня угрозы и безопасности в регионе. В октябре 2022 года в восьми регионах России, включая Белгородскую область, был объявлен средний уровень реагирования, что подразумевало ужесточение мер по обеспечению общественной безопасности и повышенную охрану энергетических объектов.