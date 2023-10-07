Над российским регионом сбили три украинских ракеты «Точка-У»

В воздушном пространстве над Белгородской областью произошел инцидент, в результате которого были уничтожены три ракеты «Точка-У», принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эту информацию подтвердило Министерство обороны, предоставив официальное заявление для журналистов.

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Инцидент случился около 10 утра по московскому времени и был предотвращен системой противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил данный инцидент, также сообщив, что на месте происшествия уже действуют оперативные службы. При этом следует отметить, что никто из граждан не пострадал.

Следует отметить, что за день до этого инцидента, 6 октября, Министерство обороны также информировало о пяти сбитых беспилотных летательных аппаратах, движущихся в небе над Белгородской областью. Согласно данным, ВСУ предприняли попытку атаковать российские объекты, используя беспилотные дроны типа самолета.

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Эти события произошли в рамках повышенного уровня реагирования, введенного в октябре 2022 года в восьми регионах России, включая Белгородскую область. Этот уровень реагирования включает в себя меры, направленные на укрепление общественной безопасности и повышение уровня охраны энергетических объектов.