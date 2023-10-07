В МИД прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

Спецпредставитель президента Российской Федерации по делам Ближнего Востока и странам Африки, а также заместитель главы Министерства иностранных дел, Михаил Богданов, высказал свое мнение относительно обострения конфликта между Израилем и Палестиной, назвав его неожиданным событием. Эту информацию передает агентство "Интерфакс".

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"Действительно, это событие стало неожиданным. Если бы мы предвидели его, мы могли бы предпринять ранние меры для предотвращения этой ситуации," - подчеркнул Михаил Богданов. Он также добавил, что Россия активно поддерживает контакт с Израилем, Палестиной и другими арабскими странами, чтобы детально выяснить обстоятельства данного конфликта, учитывая все факторы.

Важно отметить, что Михаил Богданов выразил призыв к сдержанности, призывая стороны конфликта оценить возможные последствия настоящей ситуации.

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В предыдущих заявлениях, министр обороны Израиля, Йоав Галант, выразил уверенность в том, что исламистская организация ХАМАС допустила серьезную ошибку, начав военные действия. По его словам, солдаты Вооруженных сил Израиля активно ведут боевые операции в различных районах. Галант подчеркнул, что Израиль нацелен на победу в этом конфликте и будет прилагать все усилия для ее достижения.