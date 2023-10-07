Появились первые данные о пострадавших из-за ракетного обстрела Израиля

В результате ракетной атаки со стороны Сектора Газа на территории Израиля пострадали около 80 человек, согласно информации, опубликованной в газете Yedioth Ahronoth.Известно, что несколько раненых, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

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Утром субботы, 7 октября, израильская армия доложила о ракетной атаке, проведенной палестинскими радикалами из Сектора Газа на территории Израиля. Кроме того, на приграничные районы Израиля были переброшены террористы из Сектора Газа.

В ответ на ракетные атаки, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Секторе Газа и подчеркнула свою готовность к полномасштабному конфликту в случае продолжения агрессии со стороны Сектора Газа.

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Министр обороны Израиля, Йоав Галант, также заявил о широкомасштабной мобилизации резервистов в ответ на ракетные атаки со стороны Сектора Газа.