Глава Минфина ответил на вопрос о понижении курса доллара

Глава Минфина России, Антон Силуанов, прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке и ответил на вопрос о возможном снижении курса доллара. Эту информацию сообщил Telegram-канал Shot.

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В своих заявлениях, министр финансов подчеркнул важность обеспечения стабильности и предсказуемости валютного рынка в данный момент. Он отметил: "Разные участники рынка имеют свои интересы, однако для нас приоритетом является сохранение экономической стабильности в стране".

Сегодня, 6 октября, на утренней сессии Московской биржи курс доллара впервые с 14 августа преодолел отметку в 101 рубль, а курс евро превысил 106 рублей. Реагируя на эти изменения, в Кремле подчеркнули, что текущий курс рубля не вызывает беспокойства, и побудили граждан привыкать к новым условиям в рублевой зоне.

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Аналитики, несмотря на рост цен на нефть, выразили мнение, что на данный момент отсутствуют явные факторы для укрепления российской валюты. Специалисты ожидают дальнейшего ослабления российского рубля и предсказывают, что в ближайшие несколько недель курс доллара будет колебаться в пределах 97-101 рубля.