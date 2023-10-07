Роль России на газовом рынке Европы оценили

Европа активно работает над сокращением своей зависимости от поставок российского трубопроводного газа путем заключения долгосрочных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Тем не менее, на сегодняшний день объемы СПГ недостаточны для полного покрытия потребности, и Россия продолжает играть ключевую роль в обеспечении стабильных поставок газа на европейский рынок. Это мнение было высказано аналитиком Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергеем Капитоновым в интервью РИА Новости.

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Согласно эксперту, спрос на газ в Европе вряд ли опустится ниже 300 миллиардов кубометров в год. Тем не менее, остается неясным, каким образом Европа намерена удовлетворить свою потребность в газе.

Капитонов подчеркивает, что существуют различные факторы, влияющие на потребность в газе, такие как холодные зимы и периоды пикового спроса. В связи с этим, вероятно, долгосрочные контракты с Россией не будут актуальными, но Россия может продолжить играть роль стабильного поставщика на европейском рынке.

По оценкам Капитонова, в 2023 году Россия может поставить в Евросоюз около 27 миллиардов кубометров газа, исключая Турцию, но включая Балканы.

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Ранее "Газпром" сообщил, что в первой половине 2023 года объем поставок на внутренний и внешний рынки сократился на 26,5 процента, с 225,7 миллиарда кубометров до 166 миллиардов кубометров по сравнению с предыдущим годом. Также производство газа уменьшилось на 24,7 процента. Эксперты связывают это снижение с уменьшением поставок на европейский рынок.