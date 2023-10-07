"Беспилотный летательный аппарат был успешно обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны", - подчеркнули военные.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации успешно предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Истринском городском округе Московской области, который направлялся на Москву. Об этом сообщает Министерство обороны в своем официальном Telegram-канале.

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По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 7 октября, в 05:05 утра, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) воздушного типа. По информации Минобороны, данный БПЛА предполагал атаковать объекты на территории Москвы и Московской области.

"Беспилотный летательный аппарат был успешно обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны над Истринским городским округом Московской области", - подчеркнули военные.

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Ранее сообщение о предотвращении атаки беспилотника было также оглашено мэром Москвы Сергеем Собяниным. Эти действия сил ПВО обеспечили безопасность региона и предотвратили возможные негативные последствия.