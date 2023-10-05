Пентагон заявили о сбитом турецком беспилотнике в Сирии

Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона, объявил о сбитии турецкого беспилотного аппарата в Сирии, поскольку его присутствие было расценено как потенциальная угроза для американских военных сил. Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.

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Согласно Райдеру, беспилотный дрон был замечен приближающимся к позициям Соединенных Штатов в Сирии, и командование приняло решение считать его угрозой, что привело к его сбитию истребителем F-16.Он также подчеркнул, что нет подтверждения тому, что турецкие силы действовали с намерением атаковать американские силы.

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Представитель Пентагона также отметил снижение числа инцидентов с российской авиацией в Сирии, заявив, что российские самолеты перестали использовать тепловые ловушки и сбрасывать сигнальные огни перед американскими беспилотниками, возможно, благодаря наличию в Сирии истребителей F-35 ВВС США.