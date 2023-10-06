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NataVd
Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель
Цены на нефть продолжили падение

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На лондонской бирже ICE, цены на эталонные марки нефти Brent и WTI продолжают свое снижение, как указывают торговые данные.

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Как отмечено на момент 5 октября по московскому времени в 19:20, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,8 процента, достигнув уровня в 84,24 доллара за баррель. В определенный момент цена снижалась даже ниже 84 долларов, опустившись до отметки 83,94 доллара за баррель.

Параллельно, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI также снижалась, достигая 82,31 доллара. В последующем падение немного замедлилось, и на момент написания данного материала, WTI торговалась на уровне 81,19 доллара за баррель, что составляет снижение на 1,22 процента.

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Ранее Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, отметил, что текущая динамика цен на нефть на мировом рынке связана с экономической ситуацией в Китае. Он отметил, что предсказать достижение ценой отметки в 100 долларов за баррель в настоящее время затруднительно. Однако фактором, способным поднять цены, может стать восстановление экономического роста в Китае и возвращение к стабильному росту, что на данный момент не является явной тенденцией.

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