Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха азербайджанским

На мероприятии, прошедшем на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал важную декларацию. В этом документе признается, что площадь Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров, включая Нагорный Карабах. Эту информацию сообщило агентство ТАСС.

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В декларации подчеркивается стремление к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Основой для такой нормализации должно служить взаимное признание суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности обеих стран. Этот аспект также подтверждается в заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года.

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Помимо этого, стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что Армения уже признала принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. Это произошло в 2022 году в ходе переговоров в Праге.