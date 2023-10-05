Путин заявил о неусвоенных уроках истории XX века

"Мировое сообщество не учло уроки из военных конфликтов XX века, что является очевидным признаком упорства в проявлении эгоизма, самоуверенности и попыток навязать свои интересы другим. Об этом заявил президент России, Владимир Путин, в ходе своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума. Выступление было доступно на сайте мероприятия.

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"Что касается начала XXI века, то многие ожидали, что государства и народы извлекли уроки из страшных последствий военных и идеологических конфликтов, которые сопровождали прошлый век", - отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что неучтенные уроки прошлого продолжают мешать современным странам объединять усилия в решении глобальных проблем, стоящих перед всем человечеством.

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Ранее на пленарной сессии Валдайского форума Путин отметил, что Запад утратил чувство реальности и стоит на грани перехода "через все границы возможного".