В США предрекли Украине проблемы на поле боя из-за нехватки денег

До того как недостаток дополнительных финансов станет серьезной проблемой для Украины, осталось всего несколько недель. Эту информацию передает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в американской администрации.

реклама

CNN указывает, что официальные представители Соединенных Штатов публично заявляют о поддержке Украины большинством американцев, включая многих конгрессменов. Однако высокопоставленные чиновники Белого дома высказывают беспокойство в личных разговорах о том, что недостаток финансирования для поддержки Киева может вызвать последствия на поле боя.

Инсайдеры, с которыми беседовал телеканал, подчеркнули, что американское правительство предупреждает представителей Конгресса о неотложной необходимости утверждения дополнительных средств для помощи Украине.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее президент США Джо Байден выразил беспокойство относительно возможного отказа Конгресса в поддержке Украины. Он выразил опасения по поводу потенциального воздействия разногласий в Республиканской партии США на помощь Киеву.