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До того как недостаток дополнительных финансов станет серьезной проблемой для Украины, осталось всего несколько недель. Эту информацию передает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в американской администрации.
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CNN указывает, что официальные представители Соединенных Штатов публично заявляют о поддержке Украины большинством американцев, включая многих конгрессменов. Однако высокопоставленные чиновники Белого дома высказывают беспокойство в личных разговорах о том, что недостаток финансирования для поддержки Киева может вызвать последствия на поле боя.
Инсайдеры, с которыми беседовал телеканал, подчеркнули, что американское правительство предупреждает представителей Конгресса о неотложной необходимости утверждения дополнительных средств для помощи Украине.
Ранее президент США Джо Байден выразил беспокойство относительно возможного отказа Конгресса в поддержке Украины. Он выразил опасения по поводу потенциального воздействия разногласий в Республиканской партии США на помощь Киеву.