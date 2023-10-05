Германия поможет Украине защитить зерно

Германия намерена выделить дополнительные ресурсы Украине для укрепления противовоздушной обороны (ПВО), с целью обеспечения безопасности украинского зерна, экспортируемого в Румынию. Это сообщение появилось в информационных источниках от Bloomberg, с учетом достоверных источников.

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Согласно данным, которыми располагает агентство Bloomberg, Берлин собирается передать Киеву систему ПВО IRIS-T и более десятка самоходных зенитных установок Gepard. Это вооружение планируется доставить на Украину до конца текущего года, обеспечив тем самым защиту грузов, направляемых в Румынию вдоль южного побережья страны.

Ранее Румыния ввела ограничения на импорт зерновых из Украины и Молдавии, призванные защитить интересы местных фермеров, как заявило Министерство сельского хозяйства.

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С 15 сентября Еврокомиссия сняла запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять приграничных стран. В ответ на это решение, Венгрия, Словакия и Польша объявили о введении национальных запретов на ввоз украинских продуктов.