Названо количество отслеженных ВКС баллистических и космических ракет

Космические войска Воздушно-космических сил России успешно отследили более 1500 запусков ракет космического назначения и баллистических ракет, начиная с начала текущего года. Это важное событие было отмечено Министерством обороны России в честь 66-летия Космических войск.

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Специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС в 2023 году успешно выполняли боевое дежурство, контролируя космическое пространство с высокой степенью точности. Их задачей было обнаружить и отследить более 1500 запусков как иностранных, так и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Кроме того, им удалось эффективно контролировать процесс вывода на орбиту более 2274 космических аппаратов.

Министерство обороны также сообщило о прогнозе и контроле около 450 космических объектов, завершивших свое существование в баллистической сфере, а также выдало три предупреждения об опасных сближениях между космическими объектами и российскими космическими аппаратами. Важным моментом является надежный контроль состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

Следует также отметить, что в сентябре стало известно о проведении Военно-воздушными силами США успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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Командующий Космическими войсками, генерал-полковник Александр Головко, ранее в июне сообщил о разработке и внедрении в действие новой радиолокационной станции, способной эффективно обнаруживать даже малоразмерные космические объекты, размером всего в десять сантиметров.