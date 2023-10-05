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В Курской области произошла атака беспилотным аппаратом, принадлежащим Вооруженным силам Украины (ВСУ). Согласно информации, представленной главой региона Романом Старовойтом в его канале в Telegram, один человек получил ранение в результате этой атаки.
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Пострадавшим оказался дружинник, служащий в центре «Патриот», как уточнил губернатор. Ему было нанесено ранение средней степени тяжести, когда дрон ВСУ сбросил боеприпас в районе села Плехово, Суджанского района области. Следует отметить, что два часа до этого Роман Старовойт сообщил о подобном обстреле с той же локации ВСУ.
Службы первой помощи быстро оказали помощь пострадавшему, и его состояние стабилизировалось. Глава области Старовойт выразил намерение представить дружинника для награды "За верность долгу и мужество" в регионе.
Такой инцидент произошел 3 октября в селе Козино, Курской области, менее чем в километре от российско-украинской границы. В течение этого инцидента было выпущено более 15 снарядов, но, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.