США выдали России визы для участия в переговорах «ядерной пятерки»

Американские власти выдала разрешение на въезд российской делегации для участия в консультациях, известных как "ядерная пятерка", проводимых в рамках ООН. Эту информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел России, Сергей Рябков, в беседе с журналистами. Как отметил замглава МИД, "визы были выданы сегодня".

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В июле текущего года, постоянные члены Совета Безопасности ООН, а именно Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Великобритания, провели встречи и переговоры в Каире, касающиеся вопросов, связанных с снижением стратегических рисков и ядерными доктринами.

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Мария Захарова, официальный представитель МИД России, также заявила, что Москва выразила свой протест в ходе этих переговоров, возражая против поставки Украине истребителей F-16.