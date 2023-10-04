В российском регионе началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ

В Климовском районе Брянской области начались работы по разминированию территорий после обстрела, проведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) с использованием кассетных боеприпасов. Об этом важном событии сообщил глава районной администрации, Александр Исаев, через свой официальный Telegram-канал.

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Исаев подчеркнул, что кассетные боеприпасы представляют собой особую опасность, так как каждый из них распространяет суббоеприпасы меньшего размера на большой площади. Для обеспечения безопасности местных жителей с утра и до настоящего времени ведутся интенсивные работы по разминированию территорий.

Главный чиновник подчеркнул, что эта задача требует больших усилий и труда, но ее успешное выполнение обеспечит безопасность жителей региона. Он также обратился к местным жителям с призывом оказать понимание и поддержку проводимым мероприятиям.

Чтобы предотвратить дополнительные риски, комиссия и оперативные службы планируют в ближайшее время осмотреть поврежденные жилые и нежилые здания на территории поселка.

Губернатор Брянской области, Александр Богомаз, также доложил об обстреле поселка Климово. Согласно информации, пострадавших среди местных жителей нет, но были зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек в результате атаки.

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Важно отметить, что 24 февраля 2022 года президент России, Владимир Путин, объявил о начале специальной операции в Донбассе, в ответ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. Это решение стало частью текущего контекста и имеет важное значение для ситуации в регионе.