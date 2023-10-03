В МИД России вызвали посла Молдавии

Министерство Иностранных Дел России вызвало на дипломатический разговор посла Молдавии, Лилиана Дария, согласно официальному заявлению на сайте российского МИДа.

реклама

В заявлении утверждается, что Молдавской стороне выражен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии. Министерство указывает на решение изгнать из страны главу информационного агентства "Sputnik Молдова", Виталия Денисова, как часть этой кампании.

В ответ на эти действия, Россия ввела асимметричные меры и запретила въезд в страну ряду лиц, прямо связанных с ограничениями, налагаемыми на российских журналистов в Молдавии.

Интересно отметить, что 13 сентября руководителю "Sputnik Молдова" был наложен 10-летний запрет на въезд в республику Молдавию, с официальным обоснованием этого решения, как "угроза национальной безопасности".

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Бывший президент Молдавии, Игорь Додон, выразил мнение, что политика русофобии, проводимая нынешней властью Молдавии, не соответствует европейским ценностям, и обвинил Кишинев в проведении политики, которая противоречит интересам населения страны.