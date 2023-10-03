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Министерство Иностранных Дел России вызвало на дипломатический разговор посла Молдавии, Лилиана Дария, согласно официальному заявлению на сайте российского МИДа.
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В заявлении утверждается, что Молдавской стороне выражен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии. Министерство указывает на решение изгнать из страны главу информационного агентства "Sputnik Молдова", Виталия Денисова, как часть этой кампании.
В ответ на эти действия, Россия ввела асимметричные меры и запретила въезд в страну ряду лиц, прямо связанных с ограничениями, налагаемыми на российских журналистов в Молдавии.
Интересно отметить, что 13 сентября руководителю "Sputnik Молдова" был наложен 10-летний запрет на въезд в республику Молдавию, с официальным обоснованием этого решения, как "угроза национальной безопасности".
Бывший президент Молдавии, Игорь Додон, выразил мнение, что политика русофобии, проводимая нынешней властью Молдавии, не соответствует европейским ценностям, и обвинил Кишинев в проведении политики, которая противоречит интересам населения страны.