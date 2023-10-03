Франция собралась передать Армении военную технику

Министр иностранных дел Франции, Катрин Колонна, объявила о согласии Парижа подписать соглашение с Арменией о предоставлении военной техники Еревану. Эту информацию цитирует агентство РИА Новости.

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Она подчеркнула, что Франция собирается передать военную технику Армении с целью обеспечить ее безопасность. Глава Министерства иностранных дел также добавила, что не планирует раскрывать более подробных деталей данной сделки.

3 октября Катрин Колонна прибыла в Армению, где намечена встреча с премьер-министром Армении, Николом Пашиняном. Затем она, в сопровождении главы МИД республики, Арарата Мирзояна, намеревается посетить переселенцев из Нагорного Карабаха.

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Ранее, она высказывала позицию о том, что Париж будет искать способы ограничить действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Колонна отметила, что помимо гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха и Армении, Франция стремится добиться прекращения действий Азербайджана, которые нарушают международное право.