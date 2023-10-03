Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США объявила о заключении контрактов с ведущими американскими компаниями на разработку космических кораблей, оснащенных передовыми ядерными энергетическими системами. Согласно информации, предоставленной изданием SpaceNews, данное событие является ключевым шагом в сфере космических исследований.

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Контракты на этот амбициозный проект были предоставлены следующим компаниям: Intuitive Machines, Lockheed Martin и Westinghouse. Срок исполнения контрактов намечен до декабря 2025 года. Интересно отметить, что эти же организации были выбраны НАСА для создания энергетических систем для финальных этапов важной лунной программы Artemis.

Ранее, в июле, SpaceNews доложило, что НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выбрали ядерный двигатель, разрабатываемый в рамках проекта Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), для запуска на околоземную орбиту. Этот значимый шаг может открыть новые перспективы в сфере космической деятельности.

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Более того, в сентябре 2021 года журнал Popular Mechanics рассмотрел потенциальный сценарий начала третьего мирового конфликта, который, как считается, может стать реальностью благодаря технологии DRACO. Это подчеркивает важность и актуальность разработок в области космических технологий и их влияние на мировую геополитическую обстановку.