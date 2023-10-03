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Согласно заявлению Министра обороны России Сергея Шойгу, Генштаб Вооруженных сил (ВС) России не планирует проводить новую мобилизацию. Эту информацию сообщает агентство ТАСС.
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Шойгу отметил, что на данный момент в ВС России имеется достаточное количество военнослужащих для выполнения специальных операций. Он также подчеркнул, что военнослужащие, которые недавно были призывны на службу, не будут направляться в зоны боевых действий.
Ранее было объявлено о демобилизации определенной категории граждан в российском регионе.
Полная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Запасные войска были призваны на службу в общей численности 300 тысяч россиян. Однако более 830 тысяч человек были освобождены от мобилизации, в том числе работники оборонно-промышленного комплекса и другие важные сферы государственной деятельности.