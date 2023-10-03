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NataVd
В ВСУ захотели увеличить число мобильных групп ПВО на севере Украины
Киев увеличит число мобильных групп ПВО на севере Украины

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Украина нацелена на усовершенствование своей системы противовоздушной обороны (ПВО) на севере страны с целью повышения ее эффективности. Основной шаг в этом направлении заключается в расширении числа мобильных огневых групп. Об этом объявил Сергей Наев, командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), через официальный канал в Telegram.

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Наев подчеркнул, что в северной операционной зоне, совместно с главами областных военных администраций, уже предпринимаются действия по увеличению количества мобильных огневых групп. Этот стратегический шаг направлен на обеспечение более надежной защиты ключевых энергетических объектов.

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Ранее начальник Харьковского гарнизона, Сергей Мельник, доложил, что в начале специальной военной операции (СВО) в Харьковской области было успешно устранено 90% средств ПВО. Он также отметил, что российские военные обладали информацией о местоположении всех командных пунктов, которые были созданы еще в период Советского Союза.

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