В России решили увеличить сборы с уходящих из страны компаний

Власти России приняли решение о значительном увеличении налогового бремени для иностранных компаний, выражающих намерение покинуть российский рынок. Согласно новым правилам, налоговый сбор при продаже активов будет увеличен с 10% до 15% от общей рыночной стоимости.

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Информацию об этом сообщил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Министерства финансов, в эксклюзивном интервью "Известиям". По его словам, специальная комиссия ведомства уже утвердила это решение, и оно в скором времени будет официально опубликовано.

На данный момент иностранные компании, желающие завершить свою деятельность в России, обязаны получить согласие от российских властей. Кроме того, комиссия Минфина установила обязательный налоговый взнос для недружественных нерезидентов при продаже активов, который должен быть уплачен в марте 2023 года. Размер этого взноса составит 10%, если сделка предусматривает дисконт в размере более 90%, и 5%, если скидка меньше этой отметки.

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Виталий Аристархов, руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, прокомментировал данное решение, называя его ожидаемым. Он также не исключил возможности ужесточения условий продажи иностранных активов в будущем. По его мнению, такие меры могут ускорить отток некоторых компаний с рынка, однако некоторые из них могут пересмотреть свое решение о покидании страны, так как сделка может перестать быть для них выгодной.