В зоне СВО заметили дроны ВСУ с отравляющими веществами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедрили использование беспилотных аппаратов, оборудованных химическими веществами, и гранат "Черемуха" в ходе проведения контрнаступления. Эту информацию предоставило агентство ТАСС, ссылаясь на сообщение Союза ветеранов СВО.

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Согласно данным Союза, беспилотные квадрокоптеры используются для сброса гранат "Черемуха" на позиции российских военных, находящихся в окопах. Гранаты "Черемуха" содержат хлорацетофенон - вещество, способное вызвать жжение в горле, кашель, раздражение глаз и ожоги кожи.

Отмечается, что некоторые из используемых химических веществ на беспилотных аппаратах до сих пор не идентифицированы. Военные из Вооруженных сил России, столкнувшиеся с этими химическими компонентами, сообщили о головокружении, повышенной температуре и общем недомогании. В связи с этим сейчас специалисты работают с захваченными беспилотниками, используя специализированный защитный костюм.

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Предварительно стало известно, что ранее 40 солдат ВСУ отравились после употребления пельменей, переданных им волонтерами, и это привело к летальным исходам. В результате этого инцидента военным было запрещено принимать гуманитарную помощь от лиц, не имеющих официального статуса.