Украина объявила об отказе от фиксированного курса гривны

С 3 октября Национальный банк Украины планирует изменить свою валютную политику. Он отказывается от фиксированного курса гривны и переходит к режиму управляемой гибкости национальной валюты. Эти изменения были официально объявлены пресс-службой регулятора и получили подтверждение в сообщении издания "Коммерсантъ".

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Согласно новой системе, официальный курс гривны будет определяться на основе операций, проводимых на межбанковском валютном и карточном рынках, исходя из спроса и предложения на валюту. При этом следует отметить, что Национальный банк Украины намерен активно регулировать курсовые колебания, чтобы предотвратить чрезмерные изменения.

Эти изменения в политике Нацбанка Украины представляют собой важный шаг в постепенной трансформации финансовой системы страны. Она направлена на уменьшение ограничений в сфере валютных операций и возвращение к инфляционному таргетированию как основному инструменту управления экономикой. Главной целью остается достижение уровня инфляции на уровне пяти процентов в долгосрочной перспективе, а также обеспечение стабильности курса гривны.

На данный момент курс гривны на рынке "Форекс" составляет 2,71 рубля, а доллар торгуется по курсу 36,75 гривны. Важно также отметить, что инфляция в Украине к концу августа составила 8,6 процента.

В предыдущей модели денежно-кредитной политики Украины внешнеторговые операции проводились по фиксированному курсу гривны, а валютные сделки осуществлялись в однопроцентном коридоре от фиксированного курса.

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Сравнивая это ситуацию с политикой Российского Центробанка после февраля 2022 года, стоит отметить, что Россия также внесла существенные изменения в денежно-кредитную политику. Однако в отличие от Украины, Российский Центробанк сохраняет рыночное определение курса рубля. На момент 2 октября курс доллара на Московской бирже приблизился к отметке в 100 рублей, несмотря на ряд мер, принятых Центробанком и правительством. В этом контексте, глава Министерства экономического развития России, Максим Решетников, предложил рассмотреть возможность введения аналога китайской системы, которая подразумевает наличие некоей мембраны между обращением рубля внутри страны и за рубежом.