Российские Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО





В рамках специальной военной операции Сухопутные войска России успешно применяют новейшие осколочно-фугасные снаряды "Тельник" в своих танках Т-90М. Об этом информирует генерал армии Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутными войсками, в эксклюзивном интервью газете "Красная Звезда". Основной акцент делается на повышении эффективности операций против вооруженных сил Украины.

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Снаряды "Тельник" выделяются своей многофункциональностью и способностью обеспечивать поражение противника готовыми поражающими элементами и детонацией в заданной точке траектории. Это означает, что теперь танки Т-90М имеют более широкий спектр возможностей для противодействия живой силе.

Следует отметить, что новые снаряды "Тельник" имеют сравнимые габариты с боеприпасами 3ОФ26, применяемыми в гладкоствольных пушках калибра 125 миллиметров. Это обеспечивает совместимость с существующей техникой и сокращает необходимость в кардинальных изменениях в танках.

В июльском выпуске американского издания "Military Watch Magazine" делается вывод, что Т-90М, благодаря сочетанию мобильности и высокой защищенности, является наилучшим танком для различных сценариев ведения боевых действий. Этот статус подтверждается успешной эксплуатацией новых снарядов "Тельник".

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В этом же месяце концерн "Уралвагонзавод" передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М, а также модернизированных Т-72Б3М. Представители концерна подчеркивают, что именно такая техника особенно ценна и востребована при выполнении сложных задач в рамках специальных военных операций. Это свидетельствует о непрерывной работе России над укреплением своей обороноспособности и эффективности в борьбе.