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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили коридоры для экспорта украинского зерна
Зеленский обсудил коридоры для экспорта зерна с главой Еврокомиссии

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели важные переговоры о возможных альтернативных путях для экспорта украинского зерна. Эта информация была предоставлена политиком через его официальный канал в Telegram.

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На встрече обсуждались вопросы, связанные с поиском альтернативных маршрутов для экспорта зерна, а также согласования мер, направленных на создание конструктивного диалога с странами-членами Евросоюза и возможных путей поддержки украинских фермеров. В своем заявлении Президент Зеленский подчеркнул необходимость снятия односторонних ограничений, налагаемых некоторыми странами-членами Евросоюза, и важность сотрудничества в данном вопросе.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил глубокую благодарность Евросоюзу за подготовку программы финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на протяжении четырех лет. Он выразил надежду на активную поддержку со стороны стран-членов Евросоюза в рамках этой программы.

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Эти важные переговоры прошли после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно назвал Украину "первосортным государством" и выразил уверенность в том, что членство в Евросоюзе также будет "первосортным" для страны.

#новости #новости 3080 ti
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