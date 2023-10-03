ВСУ обстреляли из танков пропускной пункт на российской границе

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел автомобильного пункта пропуска (АПП) с наименованием "Крупец", расположенного в Курской области, с применением танков. Этот инцидент произошел на границе с Россией.

реклама

Согласно данным данного источника, за последние три часа украинские войска выпустили не менее двадцати снарядов в сторону АПП. В результате этой атаки пропускной пункт был поврежден. Важно отметить, что вблизи АПП "Крупец" не обнаружено наличия военной инфраструктуры.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее, в Брянской области, был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ответ на серию обстрелов со стороны Украины, в которых использовались танки. Перед этим инцидентом за последние сутки зарегистрировано два случая обстрелов в этом регионе. В частности, 20 сентября было зафиксировано обстрел села Случовск с использованием украинских танков. В этот же день подвергся обстрелу также автомобильный пункт пропуска с названием "Погар".