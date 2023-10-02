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NataVd
Боррель назвал членство в ЕС самой сильной гарантией безопасности для Украины
Боррель назвал самую надежную гарантию безопасности для Украины

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На неформальной встрече в Киеве глава дипломатии Европейского союза, Жозеп Боррель, подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе (ЕС) представляет собой самую надежную гарантию безопасности для этой страны. Это заявление сделано в ходе встречи глав Министерств иностранных дел стран-членов ЕС и Украины, как сообщает агентство РИА Новости.

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Боррель подчеркнул, что Украина на данный момент находится на пути к членству в ЕС и продолжает активно двигаться в этом направлении. Однако он также отметил, что необходимо продолжать проведение внутренних реформ в стране. В его словах: "Самым сильным обязательством в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, является членство в ЕС."

Боррель также подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Европейским союзом расширяется, и в частности, работа идет над усилением сотрудничества в области оборонной промышленности. Он отметил, что увеличение помощи со стороны Европы в разминировании Украины играет ключевую роль в восстановлении ее экономики.

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Ранее Боррель сообщил о том, что на встрече глав МИД ЕС не удалось достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро на 2024 год. Однако, согласно информации, данная инициатива будет пересмотрена и вновь представлена с поправками до конца текущего года.

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то есть никаких гарантий не будет
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22:59
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