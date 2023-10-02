Боррель назвал самую надежную гарантию безопасности для Украины

На неформальной встрече в Киеве глава дипломатии Европейского союза, Жозеп Боррель, подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе (ЕС) представляет собой самую надежную гарантию безопасности для этой страны. Это заявление сделано в ходе встречи глав Министерств иностранных дел стран-членов ЕС и Украины, как сообщает агентство РИА Новости.

реклама

Боррель подчеркнул, что Украина на данный момент находится на пути к членству в ЕС и продолжает активно двигаться в этом направлении. Однако он также отметил, что необходимо продолжать проведение внутренних реформ в стране. В его словах: "Самым сильным обязательством в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, является членство в ЕС."

Боррель также подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Европейским союзом расширяется, и в частности, работа идет над усилением сотрудничества в области оборонной промышленности. Он отметил, что увеличение помощи со стороны Европы в разминировании Украины играет ключевую роль в восстановлении ее экономики.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Боррель сообщил о том, что на встрече глав МИД ЕС не удалось достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро на 2024 год. Однако, согласно информации, данная инициатива будет пересмотрена и вновь представлена с поправками до конца текущего года.