Великобритания отказалась направлять корабли для вывоза зерна с Украины

Согласно информации, представленной журналистом The Guardian Дэном Саббой в социальной сети X (бывшем Твиттер), Великобритания отклоняет возможность направления военных судов для обеспечения вывоза зерна из Украины. Эту позицию заявил министр обороны страны, Грант Шэппс, на конференции консерваторов. Грант Шэппс подчеркнул, что на данный момент не планируется развертывание кораблей Королевского флота в Черном море с целью поддержки экспорта украинского зерна.

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В предшествующем заявлении постоянный представитель Великобритании при ООН, Барбара Вудворд, выразила мнение о том, что использование румынских портов для экспорта зерна с Украины не способно полностью заменить зерновую сделку. Она подчеркнула, что данное решение также не решит проблему из-за возможности трактовки Россией всех судов на Черном море как потенциальных военных целей.