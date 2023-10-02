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НАСА: работа миссии New Horizons продлена до конца 2020-х годов
НАСА продлило работу миссии New Horizons

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Миссия "New Horizons", инициированная для изучения карликовой планеты Плутон и в настоящее время нацеленная на исследование небесных объектов пояса Койпера, продлена до конца 2020-х годов. Это важное объявление было сделано Национальным аэрокосмическим управлением США (НАСА) и предоставлено агентству SpaceNews.

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По информации НАСА, американские ученые исходят из надежды, что автоматическая межпланетная станция (АМС), которая является ключевой частью миссии, успеет выполнить пролет мимо одного из таинственных объектов пояса Койпера до завершения текущего десятилетия. Точное небесное тело, которое будет выбрано для изучения в рамках миссии, будет определено в ближайшее время.

Важно отметить, как сообщает SpaceNews, что к концу текущего десятилетия АМС завершит исследование пояса Койпера.

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Задачей станции New Horizons было и остается изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на борту станции, предназначено для сбора данных о магнитосфере Плутона, составе его атмосферы, структуре поверхности и взаимодействии с Хароном. Эта продленная миссия предоставляет уникальную возможность расширить знания о далеких и загадочных областях солнечной системы.

#новости
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