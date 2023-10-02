Названы заменившие зарубежные самолеты российские аналоги

Произошло важное изменение в мире авиации. Российские авиакомпании планируют заменить зарубежные лайнеры Boeing и Airbus на своих внутренних и международных маршрутах. Этими перспективными российскими аналогами знаменитых зарубежных самолетов стали воздушные суда, получившие название "Sputnik Ближнее зарубежье".

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На ближнемагистральных рейсах будут использоваться SSJ-100, которые предлагают 98 посадочных мест, а также Ил-114 с 68 креслами. Для среднемагистральных перелетов авиакомпании предоставят Ту-214 и МС-21 с вместимостью 210 и 211 пассажира соответственно. А для долгих перелетов начнет эксплуатироваться Ил-96, способный вместить в себя целых 300 пассажиров.

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Марат Терещенко, советник технического директора "Аэрофлота", подчеркнул, что западные санкции оказали серьезное воздействие на сроки ремонта самолетов Airbus и Boeing. Раньше, двигатели Airbus A320 могли быть отремонтированы всего за 20 дней, но сейчас этот процесс занимает аж четыре месяца.