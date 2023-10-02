Украина получила отказ от Польши в ответ на приглашение посетить форум в Киеве

Польша отказала в участии в форуме военной индустрии, пригласившей ее Украине, как заявил посол Украины в Польше, Василий Зварыч, в интервью польскому телеканалу TVN24. Зварыч пояснил, что Украина расширила приглашение на участие в этом мероприятии всем своим дружественным странам. Он также отметил, что Польша была одной из первых стран, получивших это приглашение, и ожидалось активного участия польской стороны.

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Тем не менее, Зварыч подчеркнул, что решение Польши не подрывает союзнические отношения между двумя странами. По его мнению, действия Варшавы мотивированы национальными интересами Польши, и Украина должна уважать этот выбор.

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Ранее генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, выразил уверенность в том, что Польша продолжит предоставлять военную поддержку Украине, несмотря на существующие разногласия. Столтенберг выразил надежду на то, что Польша и Украина найдут способы разрешить свои разногласия так, чтобы они не влияли на военную поддержку, оказываемую Киеву со стороны Варшавы.