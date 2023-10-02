В России появятся беспилотные «Ласточки»

Беспилотный поезд "Ласточка" будет добавлен в список маршрутов Московского центрального кольца (МЦК) примерно в середине 2024 года. Этой информацией поделился генеральный директор РЖД, Олег Белозеров, в разговоре с РИА Новости.

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В начальном этапе испытательных перевозок пассажиров, машинист останется в кабине и будет выполнять функции оператора. Это соответствует третьему уровню автоматизации, как отметил глава компании.

Внедрение беспилотных поездов на МЦК объясняется тем, что текущая система управления, которая полностью зависит от человеческих ресурсов, не способна обеспечить более высокую скорость движения поездов. В настоящее время интервал между поездами на МЦК составляет четыре минуты, однако с внедрением автоматизированного управления этот интервал сократится до трех минут.

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Белозеров также сообщил, что РЖД планирует запустить большинство новых высокоскоростных магистралей (ВСМ) к 2043 году. Строительство дороги, связывающей Москву и Санкт-Петербург, планируется завершить к 2030 году. Стоимость билетов на этом маршруте будет немного выше, чем у поезда "Сапсан".