Медведев поручил добиться устойчивости к средствам РЭБ НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, выступил с важным поручением в области национальной обороны. Он призвал к укреплению сопротивления перед передовыми технологиями в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поставляемыми в Украину. Информацию об этом распространило агентство РИА Новости.

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На совещании, которое состоялось в рамках его посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области, Медведев подчеркнул, что основная цель состоит в обеспечении надежной защиты от передовых технологий, применяемых в современных системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении стран НАТО и поставляемых потенциальным недругам.

Недавний анализ издания Business Insider, проведенный в сентябре, выделил ключевую роль российских подразделений РЭБ, а также вклад ударных вертолетов Ка-52 и современных артиллерийских ракетных систем в успешной обороне от атак, исходящих от Вооруженных сил Украины.

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В этом же месяце, в Министерстве обороны России, было объявлено, что комплекс РЭБ "Красуха-С4" продемонстрировал выдающуюся эффективность в ходе специальной военной операции. Аппаратные средства этого комплекса способны воздействовать на вражеские летательные аппараты, вынуждая их подниматься на большую высоту и входить в зону действия российской системы ПВО.