В США назвали неуязвимое российское оружие

Бывший агент Центрального разведывательного управления США, Рэй Макговерн, оценил российское вооружение как крайне опасное и труднопротивостоящее. В соответствии с его утверждениями, современные российские гиперзвуковые ракеты представляют собой неоспоримую угрозу, перед которой практически нет защиты, как сообщает агентство РИА Новости.

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Он подчеркнул, что множество новейших российских ракет способны развивать скорости вплоть до 7-9 Махов. Макговерн также указал на то, что даже Президент США Джо Байден признал отсутствие эффективных средств защиты от определенных ракет, выпущенных Россией в различных стратегически важных точках на Украине.

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Ранее военный эксперт и полковник в отставке, Анатолий Матвийчук, выделил наиболее мощное вооружение России, применяемое в конфликте с Украиной. Согласно его мнению, оперативно-тактические ракетные системы "Искандер" считаются наиболее мощным оружием, используемым Россией в рамках специальных военных операций (СВО).