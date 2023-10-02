В Новосибирске занялись реверс-инжинирингом трофейных дронов

Согласно официальному сообщению, Новосибирский авиационный технический колледж начал предоставлять обучение студентам в области реверс-инжиниринга трофейных беспилотных аппаратов, захваченных российской стороной в ходе специальной военной операции. Эту информацию передал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр", Андрей Братеньков.

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Специалисты из "Спектра" передают свой профессиональный опыт студентам, включая знания о боевом использовании беспилотных аппаратов в зоне спецоперации, а также проводят практические занятия, нацеленные на реверс-инжиниринг. Этот процесс заключается в создании копий трофейных беспилотных летательных аппаратов.

Среди объектов изучения студентами находится разведывательный беспилотник "Чаклун" украинского производства. Эта инициатива не только способствует обучению молодых специалистов, но и решает задачу подготовки высококвалифицированных российских экспертов в области аддитивных технологий, путем вовлечения их в реальные и актуальные задачи.

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По словам Андрея Братенькова, это важный шаг в обеспечении страны квалифицированными кадрами и продвижении технологических возможностей в сфере беспилотных аппаратов. Кроме того, ранее было объявлено о создании конструкторским бюро "Спектр" беспилотного летательного аппарата "Воробей", предназначенного для поражения бронированной техники, что подчеркивает их роль в инновационной разработке в этой области.