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«Страна.ua»: в США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины
В США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины

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В субботу, 30 сентября, завершилось действие ленд-лиза, который был утвержден президентом США, Джо Байденом, 9 мая 2022 года и предоставлял военную поддержку Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

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Согласно статье, этот закон рассматривался как важный шаг в отношениях между США и Украиной, и информация о нем оставалась актуальной и значимой в течение продолжительного времени.

Изначально предполагалось, что данный закон будет функционировать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, позволяя США предоставлять военную помощь Украине без предварительной оплаты и сложных юридических процедур.

Технически, после принятия закона, президент Джо Байден имел полномочия предоставлять оружие Украине без необходимости соблюдения коммерческих и юридических формальностей. Однако на практике такая схема не применялась, поскольку США уже поставляли военную технику Украине без оплаты и дополнительных условий.

В статье подчеркивается, что представители Белого дома объяснили неиспользование механизма ленд-лиза именно этим обстоятельством.

В конце сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, выразил надежду на получение Украиной оружейного ленд-лиза от США.

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Кроме того, посол Украины в США, Оксана Маркарова, заявила, что украинские власти активно взаимодействуют с Конгрессом США с целью включения больших ассигнований для Украины в американский бюджет на 2024 год.

#новости
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