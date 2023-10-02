реклама
Спикер палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут избежать нового шатдауна в ноябре. Эту уверенность он выразил в ходе интервью, предоставленного телеканалу CBS.
реклама
Маккарти подчеркнул, что палата представителей прилагает максимальные усилия для предотвращения прекращения работы правительства. Он также выразил обвинения в адрес американских сенаторов, обвиняя их в бездействии и отметив, что сами сенаторы не предприняли необходимых мер для предотвращения возможного шатдауна.
Ранее американский президент Джо Байден поделился своим мнением относительно возможного шатдауна в стране, подчеркнув, что разногласия в правительстве в настоящее время являются неприемлемыми.