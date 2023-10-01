Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для демократии в США

Президент США Джо Байден выразил свою озабоченность в отношении предвыборных обещаний бывшего главы государства Дональда Трампа и охарактеризовал их как потенциальную угрозу для американской демократии. Эту позицию представил известный информационный ресурс ProPublica.

реклама

Байден, в своем заявлении, подчеркнул, что конкретные действия, которые Трамп обещал осуществить, могут сыграть решающую роль в угнетании здорового функционирования американской демократии. Такие обещания, по его мнению, несут потенциальную угрозу, которая может затронуть не только Соединенные Штаты, но и демократические процессы в мире в целом.

Говоря о своих намерениях баллотироваться на президентский пост в 2024 году, Байден отметил, что в представителях его политической партии имеются и другие достойные кандидаты, способные защищать демократические ценности в США. Тем не менее, он подчеркнул, что он находится в наилучшей позиции, чтобы противостоять Трампу и возможно, одолеть его в борьбе за пост президента.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее было отмечено, что на митинге сторонников в Калифорнии, Дональд Трамп сделал пародию на Джо Байдена, который, по его словам, "потерялся" на сцене, и получил громкие аплодисменты от публики.