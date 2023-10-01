В ДНР рассказали об атаках ВСУ на Времевском выступе

Согласно сообщению от советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Времевский выступ. Все их усилия, однако, завершились неудачей.

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Гагин уточнил, что ВСУ предпринимали попытку вернуть потерянные позиции в районе населенного пункта Приютное с целью продвижения к Урожайному. Операция украинских военных завершилась неудачей, и им пришлось вынужденно отступить.

Интересно отметить, что ВСУ также предпринимали попытку перебросить пехоту к Урожайному, однако эта маневренная операция также завершилась неудачей. Артиллерия российской армии действовала точно и эффективно, нанося точечные удары, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих, которые, по оценке, составили несколько десятков человек.

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Как уточнил Гагин, ранее ВСУ переместили часть своих войск с краснолиманского направления под Артемовск. Это движение также сопровождалось существенными потерями среди украинских военных, оцениваемыми в несколько сотен человек. Он подчеркнул, что не менее двух рот украинских войск нуждаются в дополнительном мобилизационном укомплектовании.