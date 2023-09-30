Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-главы МИД Карабаха Бабаяна
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Генеральная прокуратура Азербайджана официально объявила о задержании Давида Бабаяна, бывшего главы Министерства иностранных дел не признанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), согласно сообщению, распространенному ТАСС.
Ранее экс-министр, который также занимал должность советника президента НКР, заявил, что он принял решение добровольно сдаться властям Азербайджана. Он был включен в черный список, и органы власти требовали его приезда в Баку для проведения расследования.
На 30 сентября появились свидетельства, сообщающие о задержании Александра Бордова, главы русской общины в Карабахе, который на протяжении двух суток не поддерживал связь.
Кроме того, 28 сентября глава Нагорно-Карабахской республики, Самвел Шахраманян, подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.
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