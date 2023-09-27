Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Нью-Йоркский судья Артур Энгорон принял историческое решение, признав бывшего Президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа, виновным в мошенничестве. Решение суда, объявленное сегодня, стало завершающим аккордом в долгой юридической борьбе.

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Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс предъявила обвинения Трампу и его организации, Trump Organization, в незаконном завышении стоимости активов и чистого капитала. Суд пришел к выводу, что бывший Президент и его компания обманывали банки, страховщиков и других участников финансовых сделок, представляя завышенные цифры в документах.

Этот вердикт пришел после длительного следствия и многочисленных судебных процедур. Трамп, который ранее заявлял о своей невиновности, не выразил пока свою позицию по этому вопросу.

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Суд назначит наказание для Дональда Трампа и его организации на следующем этапе судебного процесса. Это событие вызывает широкий общественный интерес и ожидается, что оно окажет влияние на политическую атмосферу в США.