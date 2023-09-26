Медведев назвал количество набранных в войска контрактников с начала года

С начала текущего года, и по состоянию на 26 сентября, Вооруженные Силы России успешно приняли в свои ряды более чем 325 тысяч контрактников, согласно информации, предоставленной Министерством Обороны. Эту значительную цифру объявил заместитель председателя Совета Безопасности России, Дмитрий Медведев, в ходе совещания, посвященного вопросам укомплектования армии.

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Медведев также подчеркнул свою личную проверку готовности контрактников на полигоне подготовки, расположенном в Донецкой Народной Республике и находящемся неподалеку от линии боевого соприкосновения. Он выразил восхищение выдающимися боевыми навыками, решимостью и стремлением к победе, проявленными военнослужащими.

Заместитель председателя Совета Безопасности выразил искреннюю благодарность Министерству Обороны за успешную подготовку бойцов и подчеркнул намерение продолжать усилия по укомплектованию Вооруженных Сил.

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Ранее, министр обороны России, Сергей Шойгу, предоставил оценку ходу контрнаступления Вооруженных Сил Украины в рамках специальной военной операции. По его словам, ВСУ не смогли достичь существенных результатов, и он также обнародовал информацию о месячных потерях ВСУ среди живой силы и военной техники.