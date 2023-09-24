В Белом доме рассказали о возможной поставке истребителей Вьетнаму

Белый дом ведет активные переговоры о возможном предоставление Вьетнаму военной поддержки, включая поставку истребителей. Эта сделка, как сообщает агентство Reuters, может стать ключевым моментом в укреплении отношений между Соединенными Штатами и Вьетнамом, особенно в контексте растущих напряженностей в регионе Южно-Китайского моря, где Вьетнам имеет территориальные споры с Китаем.

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Американские официальные лица подчеркнули, что предложение включает в себя поставку американских истребителей F-16, что значительно усилит оборонные возможности Вьетнама. Согласно источникам, данную сделку планируется реализовать в ближайшем будущем, возможно, в течение следующего года.

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Важно отметить, что США также активно работают над убеждением своих экономических и военных партнеров, включая Россию, в поиске альтернативных путей сотрудничества. Вьетнам является одной из стран, на которую обращено внимание в этом контексте.